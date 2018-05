Sinksenfoor krijgt twee nieuwe attracties en samenwerking met theater bvb

07 mei 2018

17u16

Bron: Belga 0 Antwerpen Op Spoor Oost in Antwerpen gaat op zaterdag 19 mei de jaarlijkse Sinksenfoor van start. Die duurt opnieuw iets meer dan vijf weken en ondanks de concurrentie van het WK voetbal in Rusland mikken de foorkramers op een minstens even hoog bezoekersaantal als de 800.000 van de succeseditie van vorig jaar. Twee nieuwe attracties, 'Tower' en 'Shakers', moeten daartoe bijdragen.

De 'Tower' is de hoogste reizende attractie van Europa en stond al eens eerder op de Sinksenfoor, maar nu is die nog 20 meter hoger. De zitjes klimmen naar een hoogte van 95 meter, kantelen dan naar beneden en maken een vrije val. 'Shakers' is dan weer een verzameling zitcabines die aan duizelingwekkende snelheid ronddraaien én overkop gaan.

Samenwerking met Fakkeltheater

De muziekoptredens van de voorbije jaren worden bij gebrek aan belangstelling weer afgevoerd. Er is wel een nieuwe culturele samenwerking ontstaan met het Fakkeltheater dat een voorstelling voorbereidt rond de Sinksenfoor, maar daarover worden pas later details bekendgemaakt.

De Sinksenfoor loopt van zaterdag 19 mei tot en met zondag 24 juni. Van zondag tot donderdag is de foor open tot middernacht, op vrijdag en zaterdag tot 2 uur. Dat is één uur later dan tot nu toe het geval was. Stadsbestuur en foorkramers vragen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Voor het eerst is er een combiticket beschikbaar waarmee je voor 4,6 euro met De Lijn heen en terug kan en waarvoor je een korting krijgt bij een van de 143 attracties.