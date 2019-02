Singel-Noord maakt kans op gerenommeerde ontwerpprijs BJS

26 februari 2019

18u53 0 Antwerpen De recent voltooide heraanleg van Singel-Noord in Antwerpen is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte’. Dat is een erkenning voor een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering van het project.

Na de heraanleg van het zuidelijke deel van de Antwerpse Singel (R10) heeft ook het noordelijke deel de voorbije jaren een metamorfose ondergaan en dat is ook het Infopunt Publieke Ruimte niet ontgaan. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is verheugd met de erkenning. “Met de realisatie van vier grote projecten - Turnhoutsepoort, Noordersingel, Slachthuislaan en IJzerlaan – hebben we de omgeving omgevormd tot een kwalitatieve, groene leefbare ruimte die gevarieerd is, maar toch een samenhangend geheel vormt. Het comfortabele Singelfietspad, de fietspassage onder de E313, het ondergronds gaan van de tram en het vereenvoudigen van de vele kruispunten zorgen samen voor een vlotte doorstroming voor zowel voetganger, fietser, tram als automobilist.”

De Prijs Publieke Ruimte wordt sinds 2008 uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, het aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. De belangrijkste voorwaarde voor het indienen van een project is dat het in België is gerealiseerd en na 1 januari 2013. Een onafhankelijke jury nomineert uit de tientallen inzendingen vijf projecten voor de prijs en kiest hieruit op 12 maart een winnaar.