Shoppers blijven in de schaduw 27 juli 2018

De warmste dag van het jaar en nog laten de echte soldenjagers zich niet tegenhouden. Op de Meir heerste er gisteren een gezellige drukte, al ging de thermometer vlotjes over de 32 graden. De mensen namen dan wel hun voorzorgen, zo werd er niet onmidellijk in de volle zon gelopen, maar hield iedereen zich vooral op aan de schaduwzijde. Enkel om een winkel met airco binnen te lopen werd de loden zon even getolereerd. De jongste kinderen lieten het alleszins niet aan hun hart kromen. Samen met de flamingo's doken ze gewoon in de fontein aan de Lange Wapper. Die staat voorlopig wel uit vanwege de aanhoudende droogte. Maar dat hield de kinderen alleszins niet tegen om zich te verfrissen en zelf voor opspattend water te zorgen. (NBA)