Shazam-bedenker te gast op SuperNova 23 maart 2018

02u55 0

Van 27 tot en met 30 september vindt in Antwerpen het technologiefestival SuperNova plaats. Vier dagen lang zal op het Eilandje - met de Waagnatie als uitvalsbasis - alles in het teken staan van technologie en vernieuwing.





¿Op een tweedaagse betalende conferentie komen internationale sprekers aan het woord. De gastenlijst is nog niet bekend, maar zeker is al dat de bekende management- en marketingauteur Seth Godin komt spreken, evenals de naar Silicon Valley uitgeweken Vlaming Philip Ingelbrecht, die mee aan de wieg stond van de muziekherkenningsapp Shazam.





Op SuperNova wordt onder meer nog een technologiebeurs georganiseerd, alsook een gratis publieksspektakel, waar het publiek kan kennismaken met innovaties op het vlak van wonen, werk, voeding, winkelen, ... Zo wordt de mogelijk impact van robotten op de werkvloer tastbaarder gemaakt, net als de mogelijke impact van zelfrijdende voertuigen op onze mobiliteit. (BJS)