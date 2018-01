Sekscinema Planet Sexy is failliet 31 januari 2018

02u34 0 Antwerpen Na de verplichte sluiting van afgelopen zomer is sekscinema Planet Sexy in de Breydelstraat nu officieel failliet verklaard. Een curator handelt het faillissement af.

De eigenaar van Planet Sexy werd vorig jaar veroordeeld voor pooierschap en het houden van een prostitutiepand. De inbreuken waren flagrant: als prostituees de inkomprijs van 9 euro bij aanvang niet konden betalen, mochten ze eerst een klant afwerken in de inkom om dan het geld te overhandigen aan de uitbater.





De eigenaar kreeg een jaar cel met uitstel maar mocht zijn zaak van de rechtbank wél openhouden. Dat was buiten het college van burgemeester en schepenen gerekend: die trok de uitbatingsvergunning in de zomer van 2017 in. Sindsdien bleef de bioscoop dicht.





De bal was eind 2016 aan het rollen gegaan. Tijdens een controle stelde de politie ernstige hygiënische problemen vast. De zetels en de vloerbekleding in de filmzaal én de wandelgang naar de darkroom hingen bijvoorbeeld vol met spermavlekken. (BJS)