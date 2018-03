Seefbrouwerij laat liefhebbers zelf bier maken TIEN GELUKKIGEN MOGEN IN APRIL EIGEN BROUWSEL SAMENSTELLEN DIETER LIZEN

02u43 0 Antwerpen De Antwerpse Brouw Compagnie, de brouwerij achter het Seefbier, gaat een nieuw gerstenat brouwen voor het goede doel. Tien gelukkige bierliefhebbers mogen in april het nieuwe bier helpen samenstellen, proeven en brouwen. De flesjes met het eindresultaat zullen ongeveer acht weken later in de Antwerpse Delhaizes worden verkocht.

Zes jaar geleden blies ondernemer Johan Van Dyck het aloude recept voor Seefbier nieuw leven in. Nog maar sinds vorig jaar nam hij met de Antwerpse Brouw Compagnie zijn intrek in het Noorderpershuis op het Antwerpse Eilandje. Nu wil Johan enthousiastelingen de kans bieden om de ketels in de gloednieuwe brouwzaal zelf uit te testen. "Onze brouwerij is elke vrijdag en zaterdag open voor bezoekers en rondleidingen en dan krijgen we heel vaak de opmerking te horen dat mensen zelf zouden willen leren brouwen", zegt Johan. "Wel, die kans willen we nu bieden. Tien bierliefhebbers mogen nu mee een nieuw bier komen brouwen".





Praktijkles

Bierfans noteren nu al best 17 april in hun agenda, want dan krijgen de geselecteerde amateur-brouwers niet enkel een theorie-, maar ook een praktijkles. "Het belang van de keuze van de mout- en graansoorten voor de smaak, het samen malen van het graan, de hop en de gisting... alles komt aan bod en wordt ook effectief gedaan", zegt Johan.





Maar kan je op één dag wel brouwer worden? "Het wordt geen wetenschappelijk programma, daarvoor is één dag ook te kort, maar we beloven wel een heel interactieve dag waarbij je alle aspecten van het brouwen ziet én eraan meehelpt. We gaan die dag ook effectief een nieuw bier op punt stellen en brouwen. Het nieuwe bier zal daarna zo'n twaalf dagen gisten. Vervolgens worden er nog een aantal ingrediënten aan toegevoegd, wordt het op fles getrokken en dan moet het nog 7 tot 8 weken rijpen.





Vanaf dan zullen ze in de Delhaizes in de provincie Antwerpen worden verkocht, ten voordele van een lokaal goed doel. Hoeveel we in totaal van het bier gaan brouwen, zal van het verkoopsucces afhangen". Voor welk lokaal goed doel de Antwerpse Brouw Compagnie het nieuwe bier zal gaan brouwen, wordt pas bij het brouwen bekend gemaakt.





Schot in de roos

Als het bier echt aanslaat, kan het misschien zelfs in het permanente gamma van de brouwerij worden opgenomen. "Eerdere 'testbrouwsels' bleken al meermaals een schot in de roos", zegt Johan. "Denk maar aan het krachtige Bootje's Bier, maar ook nieuwe bieren zoals de Super Cadix - een gehopte lager die verwijst naar de Cadix-wijk, en Nonkel Pater, een donker winterbier, gingen een eigen leven leiden".





De Antwerpse Brouwerij Compagnie heeft nog meer plannen. "Te midden van de brouwerij, tussen de brouwzaal en de gistingstanks vind je café De Seefhoek. Momenteel installeren we daar met onze compagnons een keuken waar je vanaf eind april iets kan eten. Deze zomer zal ook het binnenplein omgetoverd worden tot een biertuin, een gezellig zomerterras met speeltuin. Bedoeling is om het café, nu enkel open op vrijdag en zaterdag, dan op dagelijkse basis te openen".





Inschrijven voor de brouwdag kan via mail op ikbrouwmee@antwerpsebrouwcompagnie.be . De tien gelukkigen worden binnen twee weken via loting bekendgemaakt.