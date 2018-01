Scouts riskeren vier jaar cel voor foute grap BROEK VAN SLAPENDE VRIEND IN BRAND GESTOKEN PATRICK LEFELON

24 januari 2018

02u50 0 Antwerpen De procureur heeft 4 jaar celstraf gevorderd tegen twee scouts uit Hoevenen die "voor de grap" de broek van een slapende vriend in brand staken.

De jongeman raakte verbrand tot in de derde graad en houdt er blijvend letsel aan over. De vrienden van weleer gunden mekaar gisteren tijdens het proces geen blik. "Camaraderie heeft ook zijn grenzen", merkte een advocaat op.





Een inleefweek bij de scouts van Hoevenen eindigde in maart 2016 met een fuif in het jeugdhuis. Scout Tomas (21) was 's nachts boven de feestzaal in slaap gevallen. Sander L. (26) en Sebastiaan S. (26) zouden hem wel even wakker maken. Sander druppelde wat olie op de billen van Tomas. Althans dat was de bedoeling, maar door zijn zattigheid morste hij flink wat brandstof op de grond. Hij stak de olie aan en dat gaf een onschuldig vlammetje. Tomas schrok wakker, sloeg naar het vlammetje dat niet wilde doven en rolde dan opzij door de gemorste olie. Het vlammetje werd ineens een fikse vlam. De twee grappenmakers gooiden zich in paniek op Tomas, maar kregen het vuur niet uit. De huid op de billen en het achterste van de jongen werd volledig weggeschroeid.





"Blijvend letsel"

Tomas kwam gisteren zelf aan de rechter uitleggen hoe het nu met hem gaat. "Fietsen kan ik niet en ook naar het toilet gaan kost veel moeite en pijn. Voorbije zomer ben ik nog maar eens geopereerd", zei Tomas. De jongen werd naderhand door de scouts uit de groep gezet.





Volgens advocaat Carl Raymaekers is er sprake van blijvende letsels: "Een deskundige raamt de zogenoemde 'blijvende economische schade' op 5 tot 10%. Tomas zal later in zijn job altijd de gevolgen van dit incident ondervinden."





Volgens de procureur hebben Sander L. en Sebastiaan S. gehandeld met voorbedachten rade. Zij zochten eerst naar de fles met lampolie en gingen dan naar boven met het plan om Tomas zijn broek in brand te steken.





"Gezien de dramatische gevolgen en de blijvende letsels eis ik een celstraf van 4 jaar effectief voor beide verdachten", aldus de procureur.





Imago van scouts

De verdediging van de daders was helemaal uit zijn lood geslagen bij die zware strafeis. Sander L. kon het niet genoeg herhalen. Hij wilde een onschuldige grap uithalen. Als gewezen groepsleider nam hij ook onmiddellijk de schuld op zich. Hij wilde de scouts niet in diskrediet brengen.





Zijn advocaat vroeg een werkstraf of hooguit een straf met uitstel.





De tweede verdachte legde uit waarom hij Sander L. niet had tegengehouden. "Ik kreeg Tomas niet wakker. Toen zei Sander dat hij daar wel iets op wist. Ik had geen idee wat hij daarmee bedoelde."





Lampenolie

Sanders advocaat John Maes haalde uit naar de procureur met haar strenge strafeis. "Vier jaar effectief? Dat is hier geen afrekening in het drugsmilieu, mevrouw! Dit gaat om een foutgelopen grap bij een groep scoutsvrienden." Hij vroeg de vrijspraak.





De rechter legde de twee daders nog op de rooster over de fameuze fles lampenolie. Vanwaar kwam die fles en wie had ze bij zich? Dat kon geen van beide verdachten zich nog herinneren. "Dat ben ik door de paniek achteraf helemaal vergeten", besloot Sander L.





De rechter velt haar vonnis op 27 februari.