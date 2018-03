Scooty weer online na technische update 14 maart 2018

Scooty is back in business. De populaire deelscooter lag er twee maanden uit vanwege enkele technische en software updates. In april willen ze opnieuw uitbreiden.





Het ledenbestand van Scooty tikt ondertussen aardig aan tot zo'n 3.500 gebruikers. Hiermee worden er, op een goede week, zo'n 1.200 ritjes gereden. Maar de laatste twee maanden lag het systeem er even uit voor een update. "We hadden te kampen met enkele kinderziektes. Daarom hebben we de in de koudste maanden de stekker er even uitgetrokken om heel wat zaken te verbeteren. We hebben een oplossing gevonden voor de batterijen die leeg liepen bij koud weer. Er is ook meer personeel aangenomen", vertelt oprichter Bram Vandeperre.





De deelscooters zullen ook een proefproject 'Park & Scoot' lanceren met parkeerbedrijf Q-Park. "Soms heb je 20 minuten nodig om Antwerpen te bereiken maar doe je er dubbel zo lang over om die laatste kilometers af te leggen en op bestemming te geraken. We willen eens kijken of we op die manier de Scooty's ook kunnen inzetten. Mensen kunnen dan parkeren op een parking en verder de stad in 'scooteren'. Vermoedelijk zal de Park & Scoot ergens aan Berchem station gelanceerd worden. Daarnaast willen we in april ook verder uitbreiden, welke locaties we dan aandoen zal afhangen van de vraag van onze gebruikers." (NBA)