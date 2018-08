Scooty breidt uit: van 80 naar 200 scooters 18 augustus 2018

Scooty, het deelsysteem met elektrische scooters dat in de zomer van 2017 in Antwerpen werd gelanceerd, gaat fors uitbreiden.





Tot voor kort was Scooty actief met een 80-tal scooters. Om aan de stijgende vraag te voldoen, worden er dat 200. Ook de gebruikszone breidt uit, naar het gebied buiten de Singel, maar details zijn daarover niet niet bekend.





Nu is dit gebied afgebakend binnen de Ring, maar zonder een deel van Borgerhout en Antwerpen-Noord. Verder zal Scooty bepaalde pop-uppunten opstellen aan park & rides. (BJS)