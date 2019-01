Scooty breidt fors uit: 300 scooters extra in 2019 Stad keurt uitbreiding exploitatievergunning goed BJS

08 januari 2019

14u58 1 Antwerpen Scooty, het deelsysteem met elektrische scooters, gaat in de loop van 2019 fors uitbreiden. Het Antwerpse college heeft het licht op groen gezet voor 300 bijkomende scooters.

Scooty lanceerde in de zomer van 2016 in Brussel de elektrische deelscooters. Gauw kwam er een uitbreiding in de zomer van 2017 in Antwerpen, met een 80-tal scooters in een beperkte zone. Door de stijgende vraag werd dat aantal in de zomer van 2018 uitgebreid naar 200 scooters.

In 2019 gaat Scooty alweer uitbreiden. Het Antwerpse stadsbestuur heeft immers de aanvraag goedgekeurd om de lopende exploitatievergunning uit te breiden met nog eens 300 deelscooters. Dat zou het totaal aantal scooters op 500 brengen.

“De uitbater van de deelscooters toont aan dat voor de huidige actieve scooters de vereiste gemiddelde bezettingsgraad wordt gehaald om in aanmerking te komen voor uitbreiding”, zo motiveert de stad de beslissing. “Met het huidige aantal scooters kan nog geen optimale densiteit worden geboden voor de gebruikers. Er wordt verwacht dat het gebruik nog meer zal toenemen bij een hogere bereikbaarheid en densiteit van het aantal scooters.”

De firma achter Scooty bevestigt dat het uitbreidingsplannen heeft, maar is karig met commentaar. Een precieze timing wil het bijvoorbeeld niet kwijt. Het is ook onduidelijk of de gebruikszone van de Scooty’s wordt vergroot naar het gebied buiten de Singel. Nu is dit gebied afgebakend binnen de Ring, maar zonder een deel van Borgerhout en Antwerpen-Noord. Wel zijn er enkele pop-up-punten aan Park-and-Ride’s zoals aan de Havanasite op de Luchtbal.

Scooty werd vorig jaar overgenomen door Europcar Mobility Group en werkt samen met het autodeelbedrijf Ubeeqo.