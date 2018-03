Schyvenorgel officieel ingehuldigd 24 maart 2018

Het Schyvenorgel van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal is gisteren plechtig ingehuldigd. Het orgel werd sinds 2014 volledig gerestaureerd door de firma Schumacher uit Eupen. Bij de restauratie is men zo dicht mogelijk bij de originele elementen gebleven. Zo is het ivoor van de toetsen niet alleen even dik en kwalitatief als voorheen, er is zelfs gezocht naar ivoor in voorraaddozen van meer dan honderd jaar oud. Aan de binnenkant van de blaasbalgen zal men ook nog 19de-eeuws krantenpapier aantreffen. Het orgel telt over drie verdiepingen 5.777 orgelpijpen, variërend in lengte van tien meter tot enkele tientallen millimeters. Vlaanderen kende een restauratiepremie van 938.000 euro toe voor het monumentale Schyvenorgel, de provincie Antwerpen investeerde nog eens 662.500 euro.





Op 13 april organiseert de concertvereniging Antwerpse Kathedraalconcerten het officiële inspelingsconcert van het gerestaureerde Schyvenorgel. (ADA)