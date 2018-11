Schrijver noemt Snorrenclub een homoclub en belooft rechtzetting in tweede druk ADA

De leden van de Antwerpse Snorrenclub verslikten zich een hoedje toen ze in het nieuwe boek van de Nederlandse auteur Frank Westerman lazen dat ze niets anders zijn dan een homoclub die orgiefeestjes organiseert. Een grote schande noemen de Snorren het en uiteraard ontkennen ze die aantijgingen ten zeerste. “Wij hebben niets tegen homo’s, absoluut niet. Maar wij hebben nog nooit een orgiefeest georganiseerd en we gaan dat ook niet doen”, klinkt het. Ondertussen heeft schrijver Frank Westerman zijn excuses aangeboden aan de Snorrenclub en belooft hij om in de tweede druk deze lapsus te verwijderen. Hij noemt het een groot misverstand en wijst volledig naar zichzelf als schuldige. Hij belooft dat in er in de nieuwe druk geen sprake meer zal zijn “van naakt dartelende, elkaar bespringende snorrenmannen.” De schrijver zal een nieuw exemplaar schenken aan de Snorrenclub. Bij de club reageren ze opgelucht en blij en nodigen ze Westerman uit om de zaak uit te praten.