Schrijver Jeroen Olyslaeghers wint Inktvinger 2018 16 maart 2018

Schrijver Jeroen Olyslaeghers heeft de Inktvinger 2018 gewonnen met zijn roman 'WIL'. Honderden scholieren mochten stemmen op hun favoriete boek. 'WIL' haalt het voor 'De tolk van Java' van Alfres Birney en 'Rivieren' van Martin Michael Driessen.

De grootste jongerenjury van het land legde in de Arenbergschouwburg de genomineerde auteurs het vuur aan de schenen, volgde workshops en ontdekte wie de winnaar van De Inktvinger is.





Jeroen Olyslaegers, Martin Michael Driessen en Ad van den Kieboom (redacteur van Alfred Birney) waren ook present. Marlijn Spee verzorgde de muziek. Om 11 uur leidden presentatoren Yousrah Benfquih en Marc Verstappen de talkshow in goede banen.





Na de middag verdeelden de jongeren zich over verschillende activiteiten: een workshop slam poetry, een schrijfsessie en een crash course literair vloggen. Tijdens de eindshow werden de punten van de scholenjury's opgeteld en kwamen de jongeren te weten welke auteur de Inktvinger trofee mee naar huis mocht nemen. In het juryrapport wordt de speciale invalshoek bewonderd waarmee naar de Eerste Wereldoorlog gekeken wordt. "We hebben al vele verhalen gelezen en films gezien, maar dit perspectief van een jonge, naïeve agent in Antwerpen was nieuw. Het gaat eens niet over slagvelden of concentratiekampen, maar we beleven alles door de blik van een gewone, jonge kerel in de stad."





De Inktvinger is een leesproject van Villanella in samenwerking met Jeugd en Poëzie, met de steun van De Bezige Bij, De Geus, Van Oorschot en de Arenbergschouwburg. (ADA)