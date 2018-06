Schrijfster overvallen en laptop kwijt 26 juni 2018

Schrijfster Yasmien Naciri (26) is maandagmiddag overvallen in de Prinsstraat. Dat liet ze meteen daarna via Twitter weten. Een jongeman in paarse polo overviel haar op straat en rukte haar tas met Macbook en haar portemonnee weg. Op de Macbook stond onder meer de laatste versie van haar thesis. De politie deed onderzoek in de buurt naar een kleine, zuiderse (Mexicaanse) man met kortgeschoren haar. De verdachte werd echter niet gevonden. De 26-jarige Naciri raakte vorige maand bekend omdat zij erin slaagde een twitter-trol veroordeeld te krijgen. Een 59-jarige man uit Sint-Niklaas schold haar op Twitter de huid vol onder het pseudoniem 'De Kafirbrigade'. Yasmien Naciri diende een klacht in en dat leidde tot een veroordeling. De man uit Sint-Niklaas kreeg een werkstraf van 48 uur wegens belaging. Hij moet Yasmien Naciri een schadevergoeding van 350 euro betalen. Yasmien Naciri kreeg na de overval veel steun van haar volgers op Twitter. (PLA)