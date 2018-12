Schrijffout ontmaskert dader van lastercampagne

Patrick Lefelon

07 december 2018

19u35 1

De 43-jarige Nederlandse I.A. stond gisteren terecht voor laster en eerroof tegenover haar gewezen werkgever Eurowaste uit Antwerpen. De vrouw had na haar ontslag negen anonieme lasterbrieven naar klanten van Eurowaste gestuurd.

Vorig jaar doken plots negen anonieme brieven op bij grote chemische bedrijven die afval bij Eurowaste lieten verwerken. De schrijver beweerde ook gewezen klant te zijn van Eurowaste. “Ik heb ons contract opgezegd omdat Eurowaste een zaak van kinderporno bij één van zijn werknemers in de doofpot heeft gestopt”, stelde de schrijver.

De politie achterhaalde dat de brieven het werk waren van de gewezen bediende I.A. (35). De vrouw verraadde zichzelf door tijdens de ondervraging de naam van een bedrijfsleider fout te schrijven. Dezelfde schrijffout kwam ook voor in één van de anonieme brieven.

I.A. legde bekentenissen af. Ten tijde van haar job bij Eurowaste had de vrouw een miskraam gekregen. Een zware klap voor de vrouw die al jaren een onvervulde kinderwens had. “Naar haar aanvoelen was die miskraam mee veroorzaakt door de stress op kantoor bij Eurowaste”, zei de advocate van I.A.

Vreemd genoeg verstuurde I.A. pas twee jaar later de anonieme lasterbrieven. “Zij kreeg het in 2017 opnieuw moeilijk omdat haar zus met wie zij heel close is, in problemen raakte. I.A. heeft haar verdriet op een foute manier gekanaliseerd naar het opzetten van deze lastercampagne”, aldus haar advocate.

Advocate Tanja Smit die Eurowaste en haar zaakvoerder bijstaat: “Voor afvalverwerkers is een onbesproken reputatie hebben van zeer groot belang. Zoniet gaan grote chemische bedrijven niet met u in zee. Door deze lastercampagne is het vertrouwen tussen enkele klanten en Eurowaste ten onrechte geschonden en zijn contracten bijgestuurd. Wij eisen een materiële schadevergoeding van 205.000 euro."

Verdachte I.A. vond echter niet bewezen dat het bedrijf Eurowaste zware commerciële schade had opgelopen door haar lastercampagne.

De openbare aanklager hield zich afzijdig in het debat. Zij kan leven met een opschorting van straf voor I.A. Dat betekent dat zij schuldig aan laster en eerroof wordt verklaard maar geen straf krijgt.

De rechter doet op 4 januari uitspraak.

