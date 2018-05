Schrijf je in voor Burendag 08 mei 2018

Naar jaarlijkse traditie is het op vrijdag 25 mei opnieuw Burendag. Antwerpenaren zetten dan een stoel buiten en doen een praatje met hun buren. Een eenvoudig, maar leuk idee om je buren beter te leren kennen. Inschrijven kan nog tot 24 mei. Deelnemers ontvangen vijftig euro die gebruikt kan worden voor de aankoop van bijvoorbeeld een drankje of een hapje. Inschrijven kan via de website https://opsinjoren.csjdatabank. be/login. (ADA)