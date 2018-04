Schoonste zin van Hugo Claus siert Letterenhuis 12 april 2018

"Het is beter gras te zijn, men kan het maaien, wieden en wild groeit het weer, en altijd anders." Dat is volgens de Radio 1-luisteraars de mooiste zin van Hugo Claus. Je kan er dan ook niet naast zien als je dezer dagen het Letterenhuis passeert in de Minderbroedersstraat. De zin palmt zowat de hele voorgevel in.





De ode aan de schrijver kadert in de herdenking van Claus' dood, nu al 10 jaar geleden. Een tentoonstelling over zijn leven en werk, gecureerd door Hilde Van Mieghem, loopt nog tot 1 juli in het Letterenhuis. (NBA)