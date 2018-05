Schooltje ontruimd na vreemde geur 08 mei 2018

Een schooltje in de Korte Altaarstraat is gistervoormiddag korte tijd ontruimd geweest na een melding van een gasgeur. Het was personeel van de school dat de geur had waargenomen. De 130 leerlingen werden geëvacueerd naar de Dageraadplaats. De brandweer kwam ter plaatse en deed verschillende metingen, maar kon niets vinden. Na ongeveer een kwartiertje konden de leerlingen weer terug naar de klas. (VTT)