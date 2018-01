Schoolstraat voor 't Vliegertje 20 januari 2018

De stad Antwerpen startte in 2016 met een eerste schoolstraat. Aan het begin en einde van de schooldag wordt de straat een half uur lang voor inrijdend gemotoriseerd verkeer afgesloten. Vanaf 22 januari start basisschool 't Vliegertje in Deurne er nu ook mee.





In de Waasdonk, de straat voor de school, wordt te snel gereden en vaak foutgeparkeerd. Een zebrapad en een sjabloon 'zone 30', plus betonblokken, zorgden niet voor voldoende verkeersveiligheid. Vandaar de beslissing om hiervan een schoolstraat te maken. Een toezichter plaatst aan de uiteinden van de straat een hek met borden die de toegang voor auto's verbiedt. Het proefproject loopt tot het einde van dit schooljaar. Volgend jaar verhuist de school terug naar haar oude stek op de hoek van de Borsbeeksesteenweg en Fort III-straat.