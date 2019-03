Schoolplak krijgt ‘pannavoetbalveldje’ BJS

27 maart 2019

De speelterreinen op Schoolplak in de Antwerpse Seefhoek worden vanaf 8 april opnieuw aangelegd worden. De oude speeltoestellen zijn al verwijderd. Het district Antwerpen is van plan om op het pleintje ook ‘pannavoetbalveldje’ aan te leggen. Bedoeling is om de werken nog vóór het bouwverlof van juli 2019 af te ronden.