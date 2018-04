Schoolkamperen nu al van start 17 april 2018

02u35 1 Antwerpen Meer dan 250 ouders stonden gisteren al te kamperen bij de verschillende middelbare scholen in Antwerpen. De plaatsjes voor het Xaverius en Sint-Lievens waren snel uitverkocht. Bij de andere scholen loopt het iets minder storm.

Vijf dagen aanschuiven, dat staat deze ouders nu te wachten. In Xaverius startte het kamperen om 6 uur 's ochtends, Sint-Ludgardis deed nog beter; daar kwamen de eerste ouderszondag rond middernacht toe. En die ouders verzamelen zich erg efficiënt. In het Xaveriuscollege zit het oudercomité van de lagere school ook mee in de organisatie. "We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. En we vinden dit echt geen goed systeem, maar we kunnen niet anders", zegt Mohamed Bouhadan, die zijn zoon Assem (11) wil inschrijven. In tegenstelling tot heel wat andere ouders, meldde Mohamed zijn zoon niet aan via het online-systeem. "Nee, voor ons was er maar één keuze en we waren hierop voorbereid." De directeur van het Xaveriuscollege reageert fel op de inschrijvingsronde. "Wij zullen nooit vrijwillig in het online-systeem stappen, het systeem in de lagere school zorgt al genoeg voor extra werkdruk en we verliezen aan diversiteit. Wij willen kinderen van overal de kans geven hier naar school te komen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de fysieke inschrijvingsperiode samenloopt met de online aanmelding. Zo kunnen ouders die na het kamperen uit de boot vallen, alsnog via het online-systeem een andere keuze maken. Dat zou deze kampeer-weken wel verlichten, nu is het dubbelop", zegt algemeen directeur, Alex Peeters. (NBA)