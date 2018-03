School laat leerlingen op dak spelen NIEUWE CAMPUS VAN OLV EN DE DAMES VOORGESTELD DAVID ACKE

22 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Leerlingen van de Dames zullen zich ongetwijfeld snel thuisvoelen wanneer ze op 1 september verhuizen naar de nieuwe campus van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Niet alleen zijn de nieuwe klassen hypermodern uitgerust, er is ook keuze uit maar liefst 4 speelplaatsen. De blikvanger: de dakspeelplaats met zicht op het Stadspark.

Eén campus, drie scholen, vier speelplaatsen en toch elk een eigen bestuur. Dat is de formule van de nieuwe campus die gebouwd wordt aan de Louiza-Marialei, naast het Stadspark. Op 1 september verwelkomt het Onze-Lieve-Vrouwecollege de Dames, die na 184 hun thuisbasis aan de Meir verlaten. Het nieuwe schoolgebouw waar de Dames hun intrek zullen nemen, wordt volledig omarmd door twee vleugels van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Symbolischer kan haast niet. De twee scholen blijven aparte entiteiten met een eigen bestuur en twee verschillende postadressen. Daarnaast is er ook een lagere school gevestigd in de gebouwen.





Smartboard

De nieuwe klaslokalen zullen hypermodern uitgerust zijn. Zo zijn alle lokalen voorzien van een smartboard en voldoet het gebouw aan de BEN-normen (Bijna Energie Neutraal). De ondergrondse verdieping huisvest de technische ruimtes en 350 fietstallingen en nog eens vijftig parkeerplaatsen. "Voor de veiligheid van de kinderen hebben we ervoor gekozen dat wagens en fietsers elk een eigen ingang hebben om zoveel mogelijk conflicten met zwakke weggebruikers te vermijden", aldus projectleider Van Pelt.





Elk in ander thema

Opvallend is dat de leerlingen maar liefst vier speelplaatsen zullen hebben. Allemaal met een ander thema. Op het gelijkvloers heb je de groene speelplaats. Die zal ingericht worden met bomen en planten om het geheel een groen karakter te geven. Via deze speelplaats kunnen leerlingen via een buitentrap naar de eerste verdieping. Daar vinden ze een dakspeelplaats. Deze is deels overdekt maar geeft ook uit op het Stadspark. "Dit wordt de speelplaats waar het rustig zitten is. Zeker in de zomer zal deze plek heel populair zijn", voorspelt de projectleider. Daarnaast hebben de leerlingen nog de keuze voor de sport- en spelspeelplaats. Daar zal voldoende ruimte zijn om te lopen en actief bezig te zijn tijdens de pauze met onder andere een avonturenparcours. De vierde speelplaats is uitsluitend toegankelijk voor de kinderen van de lagere school. Zij zullen op andere tijdstippen pauze hebben dan de leerlingen van het secundair onderwijs.





Zowel directeur Marc Philips van de Dames als directrice Cécile Veraert van het OLV zijn heel tevreden en kijken hoopvol naar de toekomst. "De verbroedering tussen de leerlingen van beide scholen is al een tijdje aan de gang. We zorgen ervoor dat er gemeenschappelijke uitstapjes georganiseerd worden zodat ze elkaar beter leren kennen", zeggen ze. Eén detail wilden ze wel nog niet kwijt: wat met het uniform? Beide scholen zijn uniformscholen. De kans is groot dat er echter één gezamenlijk uniform zal komen. "Maar die primeur houden we liefst voor onze leerlingen", houdt Veraert de lippen stijf. "Als leerkracht zou je me misschien kunnen overtuigen het te verklappen, maar als directrice niet meer," lacht ze.