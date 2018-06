School in Jonghelinckstraat krijgt busstrook 27 juni 2018

De vestiging van KOCA in de Jonghelinckstraat is klaar en heeft na de zomer een busstrook nodig voor haar leerlingen. Daarom is beslist dat er in de tweede week van augustus een eigen busstrook wordt aangelegd. Om de draaicirkel van de bussen, die groter is dan die van vrachtwagens, te garanderen wordt ook in de Hof Ter Bekestraat een kleine aanpassing gedaan. KOCA vzw is een groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. (BJS)