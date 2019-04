Scholieren vinden zak vol juwelen in Rivierenhof Jan Aelberts

03 april 2019

09u31 0 Antwerpen Een groep schoolkinderen vond onlangs een grote zal vol juwelen in het Rivierenhof in Deurne. Wellicht gaat het om gestolen sieraden. De politie is op zoek naar de slachtoffers van de juwelendieven.

Volgens de politie gebeurt het vaker dat gestolen juwelen verstopt worden in een park of bos om later opgepikt te worden. Op die manier moeten de dieven er niet de hele nacht mee rondzeulen en kunnen ze later de buit oppikken. Tenzij een stel scholieren ze natuurlijk sneller af is.

Slachtoffers kunnen hun juwelen claimen op de website van de politie.