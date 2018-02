Scholieren leren hartmassage 02 februari 2018

Een 120 scholieren van het vijfde jaar ASO van het Koninklijk Lyceum in Antwerpen leerden hoe ze een hartmassage moeten toedienen bij mensen die een hartstilstand krijgen. Ze deden dat in het kader van Week van het Hartritme.





De scholieren van het Lyceum kregen eerst een theoretische uitleg over hoe je een hartmassage correct uitvoert en hoe een Automatische Externe Defibrillator (AED) werkt. Nadien was het tijd om die theorie in de praktijk om te zetten op speciale oefenkussens.





Deze nationale sensibiliseringsactie vindt plaats voor studenten in een 25-tal scholen in heel België.Voor het grote publiek volgt een actie vanaf half mei. Er is ook nog een bewustmakingsactie tijdens de officiële Week van het Hartritme van 28 mei tot 1 juni, zowel in scholen als in ziekenhuizen. (ADA)