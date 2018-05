Scholen krijgen subsidies voor luchtzuivering 29 mei 2018

Zestien scholen en acht kinderdagverblijven die in sterk vervuilde zones van de stad liggen, kunnen subsidies vragen om filters te plaatsen die de lucht zuiveren. Dat heeft de gemeenteraad maandag beslist. Twee amendementen van Freya Piryns (Groen) werden door een meerderheid weggestemd. De stad zet 250.000 euro opzij om de kosten van de deelnemende scholen - ze zijn niet verplicht - terug te betalen. Volgens Freya Piryns bekent de stad hiermee schuld. "De oorzaak is het foute mobiliteitsbeleid." Raadslid Mie Branders (PVDA) noemt het project voorbarig. "Want we hebben geen zekerheid over de effecten van de filters. " (PHT)