Schoenendief (33) betrapt 14 juli 2018

02u23 0

Een politiepatrouille in burger zag donderdagmiddag rond twee uur hoe een man met een lege papieren zak over de Meir wandelde. De politie herkende de man omdat hij mogelijk in aanmerking kwam voor eerdere winkeldiefstallen. Om die reden bleven ze de verdachte discreet volgen tot hij een winkel binnen ging. Na een kwartiertje kwam de man opnieuw buiten met een gevulde tas. De man werd tegengehouden en hij moest de inhoud van de tas tonen. Hij kwam met vier paar herenschoenen op de proppen. Aan elke schoen waren de winkellabels nog aangebracht. De man van 33 jaar moest mee naar het kantoor. Het winkelpersoneel kon de schoenen uiteindelijk recupereren. (BSB)