Schippers in spe varen naar Noorwegen en terug zonder gps 10 juli 2018

02u32 0 Antwerpen Een wild idee van twee studenten aan de Hogere Zeevaartschool is werkelijkheid geworden. Achttien studenten varen met drie zeilschepen via Schotland naar Noorwegen om uiteindelijk terug te keren naar Antwerpen. Tijdens hun tocht willen ze zo weinig mogelijk gebruik maken van moderne apparatuur als gps en digitale kaarten.

"Back to basics", verwoordt algemeen directeur Rowan Van Schaeren het. "Het doel is de geleerde theorie op school omzetten in praktijk. We willen ervaren hoe het is om een papieren kaart te gebruiken, je te orënteren op basis van zon en sterren en hoe je communiceert met het vlaggensysteem. Vandaag zijn alle schepen uitgerust met technische snufjes maar wat doe je als die uitvallen?", vraagt Joachim Besson zich af. Hij is een van de studenten die zich achter het project schaarde.





Groot feest

Op 8 september vertrekken de studenten aan het Willemdok. "We willen er een groot feest van maken die dag. Er zal eten en drinken zijn maar ook enkele infostandjes die te maken hebben met de maritieme wereld. Daarnaast zal er een reddingsboot in het dok neergelaten worden waar mensen in kunnen plaatsnemen en zal er uitleg gegeven worden over de drie zeilschepen", vult Enora aan.





In Schotland en Noorwegen zullen ze collega-studenten ontmoeten en zullen ze vertellen over hun project. "We hopen dat dit bestendigd kan worden bij alle zeevaartscholen in Europa zodat we bij de volgende editie kunnen samenwerken en dat nog meer studenten kunnen deelnemen," besluit Van Schaeren. Op 30 september wordt de delegatie weer in Antwerpen verwacht. (ADA)