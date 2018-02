Schipper (62) sterft bij inbraak, toch geen roofmoord 06 februari 2018

02u53 0 Antwerpen De 62-jarige Leonard Govaert uit de Jos De Swertstraat in Merksem is niet vermoord door de twee Tsjetsjeense inbrekers. De man is gestorven tijdens of na de inbraak aan een hartfalen. De verdachten worden niet vervolgd voor roofmoord maar voor een diefstal met geweld, met de dood tot gevolg.

De alleenstaande schipper Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood gevonden in zijn woning. De woning was overhoop gehaald. Televisie en iPhone waren verdwenen. Alles wees op een roofmoord. Toen één van de Tsjetsjeense inbrekers zijn eigen sim-kaart in de gepikte iPhone stak, kwamen de speurders de daders op het spoor.





Het verhaal begint bij de poetsvrouw aan wie Leonard Govaert had laten verstaan dat hij er warmpjes inzat. De poetsvrouw vertelde dat door aan cafébaas Gevorg G. Hij zou op zijn beurt de twee Tsjetsjenen hebben geronseld om de bejaarde schipper te beroven.





Hartaanval

Dat is de stelling van het openbaar ministerie. Aanvankelijk werden de vier verdachten vervolgd voor 'roofmoord'. Die stelling heeft het OM nu bijgesteld. Leonard Govaert is niet vermoord en dan beroofd. Volgens de wetsdokter heeft het slachtoffer door de doorstane emoties een hartaanval gekregen en is die hem fataal geworden.





De twee Tsjetsjenen (Izyaur M. en Ruslan S.), de cafébaas (Gevorg G.) en de poetsvrouw (Kristina M.) moeten zich op 13 februari voor de rechtbank verantwoorden voor diefstal met geweld, met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden.





Het viertal riskeert wel tot 20 jaar cel omdat zij de inbraak bij nacht en in bende hebben uitgevoerd. (PLA)