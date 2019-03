Schip op waterstof komt voor het eerst naar Antwerpen ADA

02 maart 2019

3

Eind deze maand ontvangt de haven van Antwerpen een erg bijzonder schip. Het gaat om de Energy Observer, een schip dat volledig op waterstof vaart en die de waterstof nog eens zelf aanmaakt ook uit zeewater. Op het dek ligt aan 130 vierkante meter zonnepanelen die samen met twee windturbines voor stroom zorgen. De Energy Observer komt uit Frankrijk en zal langs 101 havens varen om waterstof als energiebron te promoten maar tegelijk is het een test om na te gaan of waterstof bruikbaar is op ruwe zee. Tussen 21 en 29 maart ligt het schip aangemeerd in Antwerpen en kan het bezocht worden. In het weekend van 23 en 24 maart is er het EnergieFest, een evenement met activiteiten aan het Havenhuis.