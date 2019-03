Schip aan de ketting in Antwerpse haven: “Er stond schimmel op het eten” Scheepvaartpolitie houdt paspoorten van de bemanning in BJS

29 maart 2019

10u03 0 Antwerpen Aan de Zuidnatie in de Antwerpse haven is de ‘Basel Express’, die onder Panamese vlag vaart, aan de ketting gelegd. Het schip stond geseind en is bij aankomst in de haven gecontroleerd. Inspecteurs stelden zo’n 30 inbreuken vast. “Er stond schimmel op het eten en de kapitein is gevlucht.”

De Basel Express, een cargoschip van 126 meter lang, stond internationaal geseind voor inbreuken in Italië en is bij aankomst in de Antwerpse haven gecontroleerd. “Ik ben aan boord geweest en kan u verzekeren: de toestand is schrijnend”, zegt Marc Van Noten van de vakfederatie voor zeelieden (ITF). “In totaal zijn een dertigtal inbreuken vastgesteld. Het gaat om technische mankementen, maar ook om hygiëne-inbreuken. Zo is het voedsel bijvoorbeeld bedorven.”

Aan boord zijn een twintigtal bemanningsleden. Het gaat vooral om Syriërs, Egyptenaren en Indiërs. “Het lijkt erop dat deze mensen niet betaald zijn. Maar we kunnen het zelfs niet nakijken: de loonstrookjes zijn spoorloos. En de kapitein van het schip – een Syriër – is ook onvindbaar. Hij zou op de vlucht zijn gegaan.”

De Scheepvaartpolitie heeft de paspoorten van de bemanning en de zeemansboekjes intussen ingehouden. Ze moeten ’s nachts aan boord blijven. Vermoedelijk worden zij gedwongen gerepatrieerd.