Schip aan de ketting in Antwerpse haven: “Er stond schimmel op het eten en de kapitein is gaan lopen” Welzijnsmedewerkers bekommeren zich over het lot van de bemanning BJS

29 maart 2019

10u03 7 Antwerpen In de Antwerpse haven is de ‘Basel Express’ aan de ketting gelegd. Het schip stond geseind en is bij aankomst in de haven gecontroleerd. Inspecteurs stelden een dertigtal inbreuken vast. “Er stond schimmel op het eten en de kapitein is gevlucht.”

Het 126 meter lange cargoschip Basel Express, dat onder de Panamese vlag vaart maar een Egyptische eigenaar heeft, ligt al sinds vorige week aan de ketting aan de Zuidnatie in de Antwerpse haven. Ondanks dat het schip wegens verschillende mankementen internationaal geseind stond, kon het vanuit Italië toch onze haven bereiken.

“Het schip had eigenlijk nooit in Italië mogen vertrekken”, zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder van Philippe De Backer (Open Vld), staatssecretaris voor de Noordzee. “Gelukkig merkte Port State Control het op, waarna onmiddellijk in actie is geschoten. Ondertussen zijn verschillende diensten zoals Saniport van de FOD Volksgezondheid en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) al ter plaatse gegaan.”

“Ik ben aan boord geweest en kan u verzekeren: de toestand is schrijnend”, zegt Marc Van Noten, inspecteur van de vakfederatie voor zeelieden (ITF). “In totaal zijn een dertigtal inbreuken vastgesteld. Het gaat om technische mankementen, maar ook om hygiëne-inbreuken. Het voedsel is bijvoorbeeld bedorven.”

Aan boord zijn een een kleine twintig bemanningsleden. Het gaat vooral om Syriërs, Egyptenaren en Indiërs. Van Noten: “Het lijkt erop dat deze mensen niet betaald zijn. We kunnen het zelfs niet nakijken: de loonstrookjes zijn spoorloos. Maar nog straffer: de kapitein van het schip – een Syriër – is onvindbaar. Hij is op de vlucht geslagen.”

Een crewlid is intussen benoemd tot ‘chief officier’ en de rederij ook al een ‘toezichthouder’ gestuurd. “Het is goed dat er weer wat structuur aan boord is”, vertelt Ann Van der Sypt, welzijnsmedewerkster bij Antwerp Harbour Hotel (het vroegere Internationaal Zeemanshuis Antwerpen), die zich om de bemanning bekommert. “Toch is het belangrijk dat ook wij, welzijnsmedewerkers, aan boord gaan. We bieden de bemanning in de eerste plaats een luisterend oor. Op veel gestrande schepen – en zeker die met een Arabische eigenaar – zijn de arbeidsomstandigheden echt erbarmelijk. Dat is bij de Basel Express niet anders. ”

“Daarnaast bieden we praktische hulp”, gaat Van der Sypt verder. “We hebben voor de werknemers van de Basel Express verse voeding geregeld en via een firma waarmee we samenwerken is ook al nieuwe veiligheidskledij aan boord gebracht. Eén bemanningslid had wel een klein probleempje: schoenmaat 45 zat er niet tussen, dus moesten we even de stad in om veiligheidsschoenen te kopen. De bemanning krijgt, tot slot, nog knuffels en kledij mee om hun kindjes thuis mee te verrassen”

De Scheepvaartpolitie heeft de paspoorten van de bemanning en de zeemansboekjes intussen ingehouden. Vermoedelijk zullen zij gerepatrieerd worden. Hoe lang het schip nog aan de ketting zal gehouden worden, is onduidelijk. “Het spreekt voor zich dat het schip pas kan vertrekken wanneer de mankementen opgelost zijn. Wel staat vast dat dit zeker een staartje zal krijgen. Er bestaat internationale en Europese wetgeving om zulke wantoestanden aan te pakken met hoge boetes”, besluit de woordvoerder van staatssecretaris De Backer.