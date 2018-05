Schiltz kopman voor provincieraad 05 mei 2018

Willem-Frederik Schiltz, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, trekt in oktober de lijst voor de provincieraadsverkiezingen in het Antwerpse arrondissement. Dat besliste de partij donderdag. Over de invulling van andere plaatsen op de lijst is nog niets bekendgemaakt





Vorige week raakte bekend dat de 38-jarige Schiltz pas derde stond op de Open Vld-districtslijst voor Berchem. Het nummer 1 daar is Kris Gysels. Zo blijft Schiltz uit het vaarwater van zijn echtgenote Freya Piryns, die de kartellijst Groen/sp.a trekt. Voor de gemeenteraad staat hij op de vierde plaats.





"Onze partij is eigenlijk voor de afschaffing van de provincies, maar zolang ze bestaan, moet je zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn", zegt Schiltz. "Nu de kiesarrondissementen groter zijn geworden, sluit dat tussenniveau nog goed aan bij mijn werk in het Vlaams Parlement. In dossiers als de Oosterweelverbinding is de provincie een belangrijke medespeler."





Schiltz was in deze legislatuur twee jaar districtsschepen. Hij duwde er de burgerbegroting door. (PHT)