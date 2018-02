Schilderijen masterstudenten sieren bouwwerf Zuiderdokken 02 februari 2018

02u53 0 Antwerpen De 800 meter lange schutting van de werf van de werken aan de Zuiderdokken is sinds gisteren opgesmukt met 150 uitvergrote afdrukken van schilderijen.

De werken, allemaal 1,80 meter hoog, zijn van de hand van 39 internationale, pas afgestudeerde schilders die in oktober 2017 meedongen naar de prestigieuze KoMASK Master Salon Award, zeg maar de Koning Elisabethwedstrijd voor jonge schilders. De kunstenaars, onder hen ook acht Belgen, komen uit veertien verschillende landen.





"We organiseren ook een publieksprijs", zegt organisator en KoMASK-voorzitter Bart d'Eyckermans. "Via een QR-code op elk werk kan het publiek stemmen op zijn favoriet schilderij. Er zijn inzendingen van vier Belgische academies, maar ook uit de academies van onder meer Helsinki, Copenhagen, Madid, Den Haag en Rome. Een goed vertrekpunt voor een wandeling langs de werken is het Pixelcafé van het Fotomuseum. Daar ligt ook een catalogus met alle geselecteerde werken." De werken zullen er drie maanden blijven hangen waarna er een winnaar wordt gekozen. Aan de prijs hangt niet alleen een grote eer, maar ook een bedrag van zo'n 2.000 euro. (DILA)