Schepen Van de Velde vertrekt na paasvakantie 07 februari 2018

Voor Rob Van de Velde (50) lijkt de kogel nu door de kerk. Hij mag na de paasvakantie zijn schepenambt stopzetten.





Rob Van de Velde maakte zijn keuze midden vorig jaar al bekend, maar over een echt moment werd nog niet gesproken. "Ik stop na de paasvakantie. Eigenlijk heb ik dat al in februari 2017 beslist. Ik weet nog niet wat ik straks zal doen. Ik heb nu de handen vrij om er grondig werk van te maken. Ik ben opnieuw gaan studeren. Destijds maakte ik mijn studie Handelswetenschappen niet af en daar ben ik nu met veel plezier terug aan begonnen. Niet dat ik echt nog een diploma nodig heb, maar puur uit interesse zit ik sinds september terug op de schoolbanken", zegt Van de Velde. Een definitief afscheid van de politiek lijkt het vandaag nog niet, want Van de Velde zet wel zijn werk in de Kamer verder tot einde van de legislatuur. Of Van de Velde zich in 2019 opnieuw op een lijst laat zetten voor de federale, Vlaamse of Europese verkiezingen, is nog niet duidelijk. (NBA/PHT)