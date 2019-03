Schepen Marinower op economische missie in Iraaks-Koerdistan ADA

20 maart 2019

15u47 2 Antwerpen Schepen Claude Marinower is op uitnodiging van VOKA Antwerpen-Waasland naar Iraaks-Koerdistan voor een economische missie. De delegatie is op bezoek in de hoofdstad Erbil tot 21 maart. ‘Ik wil samen met onze bedrijven ter plaatse bekijken hoe Antwerpen en Erbil nauwer kunnen samenwerken”, aldus de schepen.

Iraaks-Koerdistan of Koerdistan is een autonome regio in Irak en staat gekend als een stabiele regio. De laatste jaren heeft de streek rond Erbil een enorme economische ontwikkeling meegemaakt. Dat maakt Claude Marinower enthousiast. “Het is fantastisch dat ik met eigen ogen kan zien hoe de regio rond Erbil economisch opleeft. De internationale pers maakt soms een vergelijking met de snelle groei van Dubai. Het is een ander beeld van het Irak dat we denken te kennen.” De Antwerpse handelsmissie heeft acht bedrijven in haar zog en werd maandag ontvangen door de gouverneur en plaatselijke economische vertegenwoordigers.

Oliereserves

Antwerpen en Erbil hebben volgens het stadsbestuur het potentieel om uit te groeien tot uitstekende handelspartners. Koerdistan heeft ongeveer een derde van de Iraakse oliereserves, Antwerpen is dan weer de belangrijkste Europese cluster voor petrochemie. Ook de Antwerpse haven is voor de Koerdische economie interessant als toegangspoort tot Europa. Daarnaast kunnen Vlaamse bedrijven een bijdrage leveren in de verdere ontwikkeling van de regio zoals in opleiding en onderwijs, bouwwerken, telecom en de gezondheidssector.

Schepen Marinower richtte zich begin deze week in een toespraak tot de Koerdische politieke vertegenwoordigers en bedrijven. Hij sprak zijn respect uit voor de Koerdische bevolking die in moeilijke omstandigheden een welvarende regio hebben opgebouwd. “Het doel van vrije handel is niet de welvaart van een natie alleen. Vrije handel creëert ook duurzame relaties tussen landen. Partnerships. En partnerships zorgen voor vrede. Want hoe meer we onze economieën met elkaar verbinden, hoe meer gemeenschappelijke belangen we hebben. Dat was het grondidee van wat nu de Europese Unie is.”