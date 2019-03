Schepen Jinnih Beels (sp.a): “Eén op de vier verlaat school zonder diploma” Project wil ‘moeilijke’ scholieren opnieuw motiveren Jan Aelberts

12 maart 2019

14u44 0 Antwerpen Antwerps schepen van Jeugd en Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) zat dinsdagmorgen even opnieuw achter de schoolbanken. Ze kreeg tekst en uitleg over het project SWAT of ‘Samen Werken Aan Toekomst’. “We willen iets doen aan de jongeren die zonder diploma de school verlaten”, zegt Beels. “Dat zijn er bijna één op de vier in Antwerpen.”

“In sommige gevallen zijn jongeren zwaar schoolmoe, zijn er gedragsproblemen op school, is er een historiek van spijbelen, enzovoort. Vzw Elegast begeleidt die jongeren heel intensief, te beginnen met een wandeltocht van enkele dagen en daarna een traject op maat”, vertelt de nog verse onderwijsschepen. “Zo kunnen ze in veel gevallen de jongeren opnieuw motiveren of een school of richting vinden die bij hen past. Omdat het zo intensief is, kunnen ze maar een twintigtal jongeren per jaar helpen. We willen daarom bekijken of het project kan worden uitgebreid.”