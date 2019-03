Schepen Jinnih Beels leert kinderen veilig oversteken ADA

26 maart 2019

18u37 0 Antwerpen De stad Antwerpen wil jongeren graag bewustmaken van verkeersveiligheid en hen stimuleren om zich slim en duurzaam te verplaatsen in de stad. Daarvoor voorziet ze in een gratis en eigentijds aanbod workshops dat gericht is op jeugdwerkingen en sportclubs die binnen hun werking aan de slag gaan met hun tieners en jongeren.

Op het speelplein van jongerenorganisatie Kras aan de Slachthuislaan is een grote witte rechthoek getekend met daarrond gekleurde bollen. Een jongerenwerkster geeft instructies aan een tiental kinderen. “Ga met je linkervoet op een rode bol staan. Ga nu met je rechterhand op een blauwe bol staan.” Uiteindelijk eindigen de kinderen op de groene bol. “Dat is de enige veilige plek waar je kan staan achter een vrachtwagen,” zegt de werkster. Het is maar een van de vele voorbeelden waarmee de stad Antwerpen jongeren graag bewust wil maken van verkeersveiligheid.

Schepen voor Jeugd Jinnih Beels testte dinsdag samen met een groep jongeren de workshop ‘samen op stap’ uit. De workshop bevat een wandeling met spelelementen om gevaarlijke aandachtspunten in kaart te brengen en veilig over te steken met behulp van digitale apps. “Kinderen en jongeren zijn deel van de stad. De straten en stoepen zijn ook van hen. Het verkeer in de stad is soms een helse uitdaging, maar we zetten stappen om de stad kindvriendelijker te maken via zones 30 en woonerven. Daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren leren zich correct en voorzichtig in het verkeer te begeven. Daarom bieden we deze activiteiten aan”, verduidelijkt schepen voor jeugd Jinnih Beels.

Het volledige aanbod is terug te vinden en te bestellen op https://wegwijs.antwerpen.be.