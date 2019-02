Schepen Fons Duchateau wordt vuilnisman voor halve dag philippe truyts

28 februari 2019

12u05 0 Antwerpen 1 maart is Complimentendag en dus besloot schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA) om de ‘mannen van de vuilkar’ eens een hart onder de riem te steken. Hij trok hun werkplunje aan en haalde vier uur lang PMD-afval op in oud-Borgerhout. “Pas dan voel je wat dit werk inhoudt en besef je dat respect voor een propere stad bij de Antwerpenaren zelf begint.”

Het hééft wel iets natuurlijk: een keer achterop een vuilniswagen meerijden. “Je moet je altijd vasthouden met twee handen”, was Fons Duchateau bij de briefing donderdagochtend iets voor 7 uur ingepeperd. Van de Generaal Armstrongweg in het zuiden van de stad ging het daarna naar Borgerhout intra muros. Daar wachtte de schepen een PMD-ronde. “Dat valt qua reuk wel mee. Ik kan me voorstellen dat het met gft ’s zomers iets anders is. Daarom ben ik van plan om dan eens een volle shift in plaats van een halve mee te draaien. Ik vind dat tof, ja. Geen betere manier om de ‘werkvloer’ te leren kennen. En te appreciëren. Meer dan negentig procent van de Antwerpenaren biedt zijn afval correct aan, maar door mee op ronde te gaan, zie je ook waar het niet netjes gebeurt.” (lees verder onder foto)

Ai, gescheurd

Net als onze fotograaf een filmpje maakt, ligt er een gescheurde PMD-zak. Duchateau moet aan de bak: alle blikjes en flesjes moeten proper van straat worden gehaald. Geen nood: de schepen is een snelle en handige mens, al ontsnapt er al eens een blikje. Of hij herkend werd? “Ik had de indruk van wel. Af en toe kreeg ik toch een knikje.” Hoe dan ook heeft hij de smaak te pakken. “Ik ga tijd maken om de parken en de begraafplaatsen te bezoeken en te voelen wat het is om daar te werken.”

Respect

Zijn boodschap na deze ronde? “Onze mensen van Stads- en Buurtonderhoud zorgen met hart en ziel voor een propere stad, maar van de inwoners vragen we respect. Doe niet aan sluikstorten, bied je afval aan zoals het hoort. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Van onze kant bekijken we hoe we de afvalophaling nog kunnen verbeteren.”

De Antwerpenaren die het personeel van stadsonderhoud (naast de vuilnismannen onder meer de groenvoorziening, de vegers enzovoort) een complimentje willen geven, kunnen dat via info@antwerpen.be en via Twitter/Facebook met hashtag #properestad. Een selectie van de beste inzendingen komt op de vuilniswagens.