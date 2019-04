Schepen Fons Duchateau test hondenspeeltuinen uit in Antwerpen BJS

05 april 2019

18u38 3 Antwerpen Schepen voor Dierenwelzijn Fons Duchateau (N-VA) heeft vrijdag samen met hondenliefhebbers en hun viervoeters vier van de acht nieuwe hondenspeeltuinen in Antwerpen bezocht. In juni opent nog een tijdelijke hondenspeeltuin aan het Droogdokkenpark.

Dit jaar kwamen er acht nieuwe hondenspeeltuinen bij in Antwerpen. Ze werden aangelegd in hondenloopzones in Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Merksem. Honden en hun baasjes kunnen zich in de speeltuinen uitleven op speeltuigen zoals een brug, een tunnel, een klimpiramide, hordes en slalompaaltjes.

De stad telt nu elf hondenloopzones met speeltuigen. De eerste hondenspeeltuinen openden in 2016 op de zones aan de Desguinlei in Antwerpen en de Bremweide in Deurne. De zone aan de Bremweide is met een oppervlakte van 35.852 m² de grootste hondenloopzone. Vorig jaar werd de hondenloopzone aan het Park Van Eden in Wilrijk uitgerust met speeltuigen.

In juni opent de stad nog een hondenloopzone aan het Droogdokkenpark. Deze zone is 1.800 m² groot. Ze bestaat uit 800 m² zandondergrond met speeltuigen en 1000 m² gras waar honden vrij kunnen rondlopen. Viervoeters zullen zich er 5 à 6 jaar kunnen uitleven. De zone is tijdelijk in afwachting van de ontwikkeling van het gebied. Daarna verhuist de hondenloopzone iets meer naar het noorden.

Meer over Antwerpen

Droogdokkenpark

Bremweide