Schepen Duchateau: "Sociale huurders bedreigd? We bekijken elk geval" 10 februari 2018

02u29 0 Antwerpen Sociale huurders die mede-eigenaar zijn van een onroerend goed, worden niet zomaar uit hun woning gezet. Dat zegt Antwerps schepen voor Wonen Fons Duchateau (N-VA). "Elk van de 152 dossiers wordt geval per geval bekeken. We pleiten er wel voor om de instap voor een sociale woning te verstrengen. Ook wat op je spaarboekje staat, moet mee in overweging worden genomen."

De Antwerpse sp.a nam het gisteren op voor de sociale huurders die voor een miniem deel eigenaar zijn van een onroerend goed, bijvoorbeeld na een erfenis. "Het kan niet zijn dat duizenden mensen in Vlaanderen om die reden uit hun woning kunnen worden gezet. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) treft met de strengere wetgeving bijna enkel mensen die niet frauderen. Ze zou beter de oorlog tegen armoede voeren in plaats van tegen de armen. En de stad Antwerpen moet de malafide huurders en huisjesmelkers aanpakken."





Geen heksenjacht

"Dat laatste doen we al", reageert Michael Lescroart, woordvoerder. "Het OCMW geeft enkel huurwaarborgen als een pand goed bewoonbaar is. Anders schakelen we het pandtoezicht in. Daarnaast gaan we geen heksenjacht openen op sociale huurders die een tiende of een honderdste van een huis erven en er geen inkomen aan overhouden. Die mensen krijgen een verlenging, soms voor járen. Maar er zijn gevallen die we niet kunnen dulden. Zo ontdekten we een sociale huurder die op zeven adressen de helft van het eigendom bezit. Zo iemand moet eruit." Voor de toekomst wil Duchateau een 'middelentoets'. "Vandaag kun je een sociale woning krijgen met tienduizenden euro's op je rekening. We moeten bepaalde limieten kunnen opleggen op Vlaams niveau." (PHT)