Schepen Bastiaens: "Betrek Operaplein bij evenementen" 27 augustus 2018

Volgend jaar moet het nieuwe Operaplein deel uitmaken van de Cultuurmarkt. Dat is een voorstel dat schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens afgelopen weekend lanceerde. Maar ook andere evenementen zouden er kunnen plaatsvinden.





"Het Operaplein is inmiddels opengesteld voor het publiek, maar het is nog steeds een werf. Het is momenteel een plein zonder concrete invulling en het voorstel is om evenementen als de Bollekesfeesten, de Cultuurmarkt, Antwerpen zingt, voorstellingen van Zomer van Antwerpen en van de opera voortaan op het nieuwe plein te organiseren."





Het plein is door z'n grootte en ligging bovendien bijzonder geschikt voor grote culturele evenementen, volgens de schepen. Door dit voorstel zou de druk op de Groenplaats van enkele grote evenementen worden weggenomen. Ook worden op deze manier evenementen meer verspreid in de stad. (ADA)