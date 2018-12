Scheldecross verwacht alle toppers NBA

12 december 2018

Antwerpen maakt zich klaar voor de Scheldecross op 15 december. Dan schakelt de cyclocross naar een hogere versnelling. Traditiegetrouw houden de veldrijders halt in Antwerpen voor de Scheldecross. De veldrit die plaatsvindt op en rond het strand van Sint-Anneke op Linkeroever maakt deel uit van de DVV Verzekeringen Trofee. Zonder ongelukken staat de volledige wereldtop bij de mannen aan de start voor de Scheldecross. De vraag is wie Mathieu van der Poel, dé man van het eerste deel van het veldritseizoen, van zijn derde opeenvolgende zege in het Antwerpse zand houdt. Wout Van Aert is alvast van de partij om het de Nederlander moeilijk te maken. Bij de vrouwen wordt het uitkijken of onze landgenote Sanne Cant haar leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee kan vasthouden.

Sporting A vraagt aan supporters van de Scheldecross om Slim naar Antwerpen te komen. Zo is de site goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bovendien is er de gratis veerdienst tussen het ponton aan het Steenplein en Linkeroever. Ook met DeWaterbus kunnen mensen gemakkelijk naar de cross komen. Zij kunnen afstappen aan de Palingsteiger op Linkeroever. Alle mobiliteitsinfo is te vinden op de website www.slimnaarantwerpen.be. De cross start om 11 uur voor de junioren, de elite dames om 13.45 uur en heren om 15 uur.

