Scheepvaartpolitie krijgt nieuwbouw aan kaai 602 17 april 2018

02u46 0 Antwerpen De Scheepvaartpolitie heeft de start gevierd van de bouw van nieuwe gebouwen op de Antwerpse rechteroever, aan kaai 602.

De oude gebouwen aan de Oosterweelsesteenweg waren verouderd en moeilijk bereikbaar. De nieuwbouw ligt midden in de haven en kent een bouwprijs van net geen 10 miljoen euro.





Het nieuwe gebouw wordt momenteel neergezet door bouwbedrijf Cordeel en zou 9,9 miljoen euro kosten. In de tweede helft van volgend jaar moet het klaar zijn. In de buurt van de nieuwe site komt een nieuwe aanlegsteiger, waar zowel de politie als het Havenbedrijf schepen kan laten aanleggen.





Meer zichtbaarheid

De bouw werd maandag gevierd in aanwezigheid van onder meer havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die ook verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid.





Minister Jan Jambon benadrukte dat de nieuwe locatie kan bijdragen tot meer zichtbaarheid in de haven, en zodoende aan een groter veiligheidsgevoel bijdraagt.





(PLA)