Schattig, schattiger, schattigst! Babygorilla Thandie komt voor het eerst buiten ADA

28 februari 2019

14u00 1 Antwerpen Babygorilla Thandie heeft zich voor het eerst buiten laten zien in de Mensapenvallei van de Zoo van Antwerpen. Het kleine aapje houdt zich nog stevig vast aan mama Mayani, maar trok grote ogen toen ze voor de eerste keer de wonderlijke buitenwereld rondom haar zag.

De kleine babygorilla was aanvankelijk wat schuw toen ze voor het eerst buiten kwam in de Mensapenvallei. Na een tijdje ging ze dan toch op onderzoek en voelde ze voor de eerste keer het gras van de zoo onder haar kleine voetjes en handjes. Lang duurde dat niet, want het liefst van al klampt Thandie zich nog vast aan haar moeder. Liggend op de rug in het heerlijke zonnetje.

Thandie drinkt nu nog moedermelk, maar de komst van een eerste tandje is al wel in zicht. Binnenkort kan ze meesmullen met de rest van de gorillagroep, waar ze goed in lijkt opgenomen.



Wie Thandie wil komen bekijken, kan dezer dagen ook praktijktesten van een wetenschappelijk onderzoek bij de gorilla’s zien. Want voedzaam wintergroen vinden voor deze exotische dieren, is niet evident. Daarom onderzoekt de zoo of bij het zogenaamde ‘inkuilen’ van wilgenblaadjes meer voedingsstoffen worden behouden dan bij pakweg ingevroren alternatieven.

