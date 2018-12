Schadeclaim van 150 miljoen voor Noorderlijn? NEDERLANDS BOUWBEDRIJF EIST VERGOEDING VOOR VERTRAAGDE WERKEN LEIEN Nina Bernaerts en David Acke

10 december 2018

09u10 0 Antwerpen Hangt de Stad Antwerpen, De Lijn en Het Agentschap Wegen en Verkeer een schadeclaim van meer dan 100 miljoen euro boven het hoofd? Het Nederlandse bouwbedrijf BAM, dat instaat voor de werken aan de Antwerpse Leien, zou de claim eisen als schadevergoeding voor de vertraagde werken aan de Leien, dat schrijft De Tijd. Alle partijen houden de lippen stijf op elkaar.

Enkele maanden geleden kwam aan het licht dat de werken aan de Noorderlijn op de Leien, de zogenaamde 'knip', minstens een jaar vertraging opliepen. De einddatum werd verplaatst van 2019 naar eind 2020. Die vertraging zou de stad Antwerpen, De Lijn en Het Agentschap Wegen en Verkeer wel eens duur kunnen opbreken. Uitvoerder TramContractors zou tussen de 120 en 150 miljoen euro eisen van de drie opdrachtgevers. Op die manier zou de nv de extra opgelopen kosten willen recupereren. Het gevraagde bedrag is wel opvallend hoog voor een bouwwerk van 'maar' 200 miljoen.

Bevestigen noch ontkennen

Bevoegd schepen Koen Kennis wilde niet te diep ingaan op de zaak. "De partijen zijn juridisch gebonden aan elkaar. Zodra er meer nieuws te vertellen is, komen we daarmee naar buiten. Maar wij bevestigen noch ontkennen dat die schadeclaim er is." Ook bij vervoersmaatschappij De Lijn wilde men niet reageren. Wat betekent dit voor de verdere timing van de werken? "Ook daar kunnen we momenteel niets van zeggen, op sommige plekken is de vertraging wel zichtbaar. We zullen binnenkort misschien een update van de timing kunnen geven", zegt Kennis nog. In februari hoopte het bestuur de vertragingen door slimme ingrepen nog in te perken, maar dat lijkt tien maanden later niet onmiddellijk gelukt.

Discussie over ontwerp

De werken gingen in 2016 van start. Een jaar eerder gunden de drie opdrachtgevers het contract van 200 miljoen euro aan de nv TramContractors. Die nv draagt de verantwoordelijkheid over het ontwerp, de bouw, de prefinanciering en het onderhoud van het project. En daar zou het schoentje wringen. Zowel opdrachtgevers als uitvoerder raken het van in het begin niet eens over het ontwerp en wijzen elkaar met de vinger. Volgens bronnen is het ontwerp met betrekking tot de tramtunnels niet correct gebeurd, daardoor zou er niet diep genoeg gegraven zijn waardoor er geen trams door hadden gekund. Die complicaties moest de aannemer rechttrekken, wat voor een stevige vertraging zorgde voor alle onderdelen onder de grond; zowel de metrotunnel, als de tramtunnel en de ondergrondse parking. De 'knip' werd daardoor al met een jaar verlengd, minder invasief maar niet onbelangrijk, ook de parking zou pas in februari 2020 afgewerkt worden.

Londenbrug

Ook de andere onderdelen van de werf liepen al serieuze vertragingen op, onder andere de Noorderlaan en Londenbrug zorgden al voor kopzorgen. Die laatste maakt nu mee deel uit van het dispuut tussen de twee partijen. De Londenbrug die twee tramsporen kreeg, is ook nog niet opgeleverd. De brug moest volgens het bestek 90 graden kunnen opengaan, maar ook daar wringt een schoentje en haalt ze maar 85 graden.De stad zou ook graag dat euvel opgelost zien.

Dreigement of feit?

Of de claim van TramConstructors eerder een dreigement is of een feit, is op dit moment niet duidelijk. Alle betrokken partijen houden de boot af en zeggen "constructieve gesprekken te voeren met elkaar over een einddatum van de werken."

Bepaalde bronnen doen de schadeclaim af als blufpoker. "Daarover ga ik niet oordelen. Ik ken die bronnen niet en die uitspraak is voor hun rekening. Meer kan ik over het dossier op dit moment niet zeggen," vertelt Arno Pronk van TramContractors. De aannemer zou eveneens al met een faillissement gedreigd hebben, ook dat zou de stad duur te staan kunnen komen, dan ligt de werf voor onbepaalde tijd stil.