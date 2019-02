Schade aan dak onomkeerbaar: ijsbaan Ruggeveld gaat definitief dicht Dieter Lizen

19 februari 2019

18u57 0 Antwerpen De schade aan de dakconstructie van de ijspiste Ruggeveld is onomkeerbaar, zo stelde het ingenieursbedrijf belast met de inspectie vast. De stad zegt nu dat de ijsbaan daarom gesloten blijft. De stad gaat samen met onder meer kunstschaatsclub AKR en ijshockeyclub Phantoms op zoek naar alternatieven om hun werking voort te zetten.

Zaterdag werd op IJsbaan Ruggeveld in Deurne een probleem met de dakconstructie vastgesteld, net voor een gala-avond van start zou gaan: enkele dakspanten waren verschoven en losgekomen. Daarop werd het gebouw ontruimd. “Een ingenieursbedrijf onderzocht het dak uitvoerig. We wachten nog op het definitief rapport, maar nu al is duidelijk dat de schade aan het dak onomkeerbaar is. Uit veiligheidsoverwegingen blijft de ijsbaan daarom gesloten”, bevestigt schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA).

Ik heb er goede hoop op dat de stad haar nek zal uitsteken om de bijna 600 ijssporters die verbonden zijn aan de vier clubs die ijsbaan Ruggeveld gebruikten, niet in de kou te laten staan Christian Pierre van Phantoms

Tijdelijke piste

De ijsbaan was normaal gezien het decor voor een internationaal ijshockeytoernooi half april. Dat valt nu in het water. “We zullen zien wat de mogelijkheden zijn die de stad ons nu vrijdag al voorstelt”, zegt Christian Pierre, secretaris van ijshockeyclub Phantoms. “Een optie die in het verleden al eens werd geopperd is om een tijdelijke piste aan te leggen, in afwachting van de bouw van de nieuwe infrastructuur. Dat is logistiek natuurlijk een hele opgave en de vraag blijft waar die tijdelijke piste dan zou komen. Maar ik heb er goede hoop op dat de stad haar nek zal uitsteken om de bijna 600 ijssporters die verbonden zijn aan de vier clubs die Ijsbaan Ruggeveld gebruikten, niet in de kou te laten staan.”

“We gaan niet bij de pakken blijven zitten. Sporting A zal, samen met de kunstschaatsclub AKR en ijshockeyclub Antwerp Phantoms, op zoek gaan naar alternatieven en oplossingen, zodat ze hun werking verder kunnen ontplooien in afwachting van de nieuwe ijsbaan”, zegt Van Campenhout stellig.

Nieuw complex pas in 2021

Voor die nieuwe ijsbaan kunnen kandidaat-bouwers en exploitanten nog drie dagen lang hun kandidatuur indienen. De uitbater krijgt een jaarlijkse exploitatievergoeding van 430.000 euro, hetzelfde als wat de stad nu betaalde om de oude piste open te houden. In mei of juni valt de definitieve beslissing wie de nieuwe ijspiste mag gaan bouwen. Het nieuwe complex met een grote en kleine ijspiste zou naar verwachting in het najaar van 2021 klaar moeten zijn.

De stedelijke ijsbaan Ruggeveld in Deurne dateert van 1972. In 2011 besloot de stad al de ijsbaan tijdelijk te sluiten voor individuele bezoekers.