Scanstraat Centraal Station houdt 6 mensen staande in één jaar 28 juli 2018

02u45 0 Antwerpen In één jaar tijd werden in het Centraal Station aan de scanstraat 6 mensen bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden wegens verboden bezittingen. Hoeveel mensen er werden gecontroleerd wil de NMBS niet kwijt.

Exact een jaar geleden werd het Centraal station uitgerust met een nieuwe scanstraat. De beveiliging is vooral bedoeld voor de internationale reizigers die op perrons 23 en 24 een Thalys nemen richting Parijs. Via een willekeurig systeem worden reizigers voor de Thalys gecontroleerd. Zo wilden ze situaties zoals de terroristen op de Thalys, vermijden.





284.000 euro

Na één jaar blijkt de investering van zo'n 284.000 euro eerder een magere opbrengst te geven. Uit cijfers van de federale politie blijkt dat er in heel het jaar 3 bestuurlijke en 3 gerechtelijke aanhoudingen zijn geweest.





Ter vergelijking: aan de scanstraat van het Vlinderpaleis, waar iedereen gescand wordt, worden zo'n 7 messen per dag gevonden. De federale politie geeft dan ook toe dat de cijfers eerder aan de lage kant liggen en wijst daarvoor op het karakter van het station, dat duidelijk niet dienst doet als draaischijf voor criminelen.





Anderzijds is er de vraag of de scanstraat wel effectief veel gebruikt wordt. Het is Securail die de scanstraat bedient, zij voeren de scans uit en pas als er iets gevonden wordt, komt de spoorwegpolitie er bij te pas. Securail valt onder de NMBS, en zij weigeren te communiceren over hoeveel mensen nu effectief door de scanstraat moesten lopen afgelopen jaar. (NBA)