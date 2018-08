Saneringswerken Fierensblokken van start 10 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen De aannemer is gestart met de saneringswerken aan de Fierensblokken. De werken zullen nog tot eind dit jaar duren.

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is gestart met de sanering van de bodem van de Fierensblokken. Die werken zullen nog tot eind dit jaar duren.





In totaal zal er 6.000 ton vervuilde grond afgevoerd worden voor verwerking. Ook het bodemwater zal gereinigd worden. Op de site was tussen 1839 tot 1895 een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen er schadelijke stoffen als teer en cyanide vrij. Toch was er voordien geen sanering nodig. "Omdat er op de site tot nog toe geen rechtstreeks contact was met de verontreiniging, was er ook geen direct gevaar voor de omwonenden," klinkt het bij OVAM. Toch zullen de arbeiders op bepaalde locaties binnen de werf gasmaskers moeten dragen. "Bij een verontreiniging van cyaniden en aromaten kunnen er schadelijke gassen vrijkomen. Daarom deze maatregel. Voor omstaanders is er geen risico."





Geur- en geluidshinder

Tijdens de graafwerken kan er een teer- of olieachtige geur rondhangen.





Ook is er geluidshinder mogelijk tijdens de werken. OVAM zegt al het nodige te doen om de hinder te beperken. Tijdens de werken zijn de parkeerplaatsen aan de Van Craesbeeckstraat en de Willem Lepelstraat niet toegankelijk. De Fierensblokken krijgen een nieuwe invulling. Er komen 122 wooneenheden en acht commerciële ruimtes.





