Sandro Cossero tweede in Mister Leather verkiezing 31 mei 2018

Antwerpenaar Sandro Cossero (35) is tweede geworden in de Internationale Mister Leather verkiezing in Chicago. Nooit eerder belandde een Belg in de top 3 van de homoverkiezing. Sandro Cossero heeft Italiaanse roots en is leerkracht en gyminstructeur. Hij won vorig jaar de Mister Leather verkiezing in Antwerpen en mocht dit jaar deelnemen aan de internationale verkiezing in Chicago. Die werd dit jaar voor de veertigste keer georganiseerd en telde meer dan zeventig kandidaten. Sandro sleept een kleine geldprijs in de wacht. Winnaar werd Mister Kentucky Leather 2017 James Lee. (BJS)